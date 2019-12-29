Haberler » Güncel » Libya hükümetinden Trablus'ta Suriyeli unsurların bulunduğu iddialarına yalanlama - Haber

Libya hükümetinden Trablus'ta Suriyeli unsurların bulunduğu iddialarına yalanlama

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti, (UMH) bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "başkent Trablus'taki bir askeri karargahta Suriyeli unsurların bulunduğuna" ilişkin haberleri yalanladı.

29.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:48 Libya hükümetinden Trablus'ta Suriyeli unsurların bulunduğu iddialarına yalanlama
'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti, (UMH) bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "başkent 'taki bir askeri karargahta Suriyeli unsurların bulunduğuna" ilişkin haberleri yalanladı.
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, darbeci General Halife Hafter'e yakınlığıyla bilinen sosyal paylaşım sitelerinde yer alan, "başkent Trablus'taki bir askeri karargahta Suriyeli unsurların bulunduğuna" ilişkin haberlerin, gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca uluslararası ve yerel haber kanalları tarafından söz konusu görüntülerin, Suriye'nin İdlib kentinde çekildiğinin tespit edildiği vurgulandı.
Aslı olmayan bu tür haberlerin Libya ordusu ile onları destekleyen güçlerin saldırılar karşısındaki başarısını karalama girişimi olduğu kaydedilen açıklamada, UMH'nin bu tür yalan ve iftiraları yayanlara karşı yargı sürecini yürüteceği ifade edildi.
Darbeci general Hafter'e yakınlığıyla bilinen haber kaynakları ve sosyal medya hesaplarında, "UMH saflarında yer aldıkları iddia edilen bir grup Suriyeli unsurun" bulunduğu görüntüleri yayınlanmıştı.
Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 12 Aralık perşembe günü başkent Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını açıklamıştı.
Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti. Bunun üzerine UMH birlikleri Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:40   Moldova Cumhurbaşkanı, YDSK toplantısı için Türkiye'ye geliyor - Haber
13:40   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'ta üs bölgesini ziyaret etti - Haber
13:39   Somali'deki terör saldırısı - Yaralıların sevk edilmesi - Haber
13:35   İnanılmaz kurtuluş - Haber
13:35   İstanbul Tüm Engelliler Derneği üyeleri İnönü'yü gezdi - Haber
13:19   Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak - Haber
12:55   Murat İde'ye saldırıyla ilgili 6 kişi yakalandı - Haber
11:42   Süleymaniye Camii'ndeki restorasyonda ayetlerin sıralamasında hata yapıldı - Haber
10:25   Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi sınırın sıfır noktasına gitti - Haber
10:18   Meclis'e giriş çıkış yapan araçlar için yeni dönem - Haber
29.12.2019 13:42:52