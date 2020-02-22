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Libya İçişleri Bakanı Başağa: "ABD'nin Libya'da askeri üs kurmasını engellemeyiz"

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UHM) İçişleri Bakanı Fethi Başağa, ABD'nin Libya'da askeri üs kurmak istemesi durumunda buna engel olmayacaklarını söyledi.

22.02.2020 23:24 | Son Güncelleme: 22.02.2020 23:24Libya İçişleri Bakanı Başağa:
Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UHM) İçişleri Bakanı Fethi Başağa, ABD'nin 'da askeri üs kurmak istemesi durumunda buna engel olmayacaklarını söyledi.
Libya El-Ahrar televizyonunun haberine göre, ABD merkezli Bloomberg News'e konuşan Başağa, "Ruslar Libya'da Hafter için değil, Libya ve Afrika'daki stratejik çıkarları için bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.
Başağa, ABD'nin Libya'da üs kurmasına engel olmayacaklarını ve bu üssün Libya'da istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacağını belirtti.
Hafter milislerinin 18 Şubat'ta Trablus Limanı'na yaptığı roketli saldırının ardından UMH, Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre'deki 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarını askıya aldığını ve Hafter ile yapılan bütün siyasi ve askeri müzakereleri de durdurduğunu açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Süleyman Soylu, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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