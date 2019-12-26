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Libya İçişleri Bakanı: "Trablusgarp'ta savaş durumu artarsa, Türkiye'den asker desteği isteyeceğiz"

Libya'nın uluslararası alanda tanınan hükümeti Türkiye'den resmi olarak askeri destek isteyeceğini açıkladı.

26.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:56 Libya İçişleri Bakanı:
'nın uluslararası alanda tanınan hükümeti 'den resmi olarak askeri destek isteyeceğini açıkladı.

Libya İçişleri Bakanı Fathi Bashagha, "Trablusgarp'ta savaş durumu artarsa, Türkiye'den asker desteği isteyeceğiz" diyerek, gerekirse Türkiye'den asker isteneceğinin resmi açıklamasını yaptı. Halife Hafter'e bağlı doğu kuvvetleri Nisan ayından bu yana Trablusgarp'ı almaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir davet olması halinde Libya'ya asker gönderileceğini açıklamıştı. - TUNUS

Türkiye, Libya, Politika

Kaynak: İHA

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