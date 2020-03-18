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Libya İçişleri Bakanlığı: Esed rejimi, Hizbullah ve İran Hafter'e destek için Libya'ya savaşçı gönderiyor

Suriye rejimi, Hizbullah ve İran'ın Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek için savaşçı gönderdiği belirtildi.

18.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:47

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye hava yolu şirketi Cham Wings aracılığıyla Hafter'in merkez olarak edindiği Libya'nın doğusundaki Bingazi kentine Suriye'den savaşçılar getirildi.

BİNGAZİ'YE GÖNDERDİLER

Açıklamada Esed rejimi, Hizbullah, İran Devrim Muhafızları ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı savaşçıların Bingazi'ye taşındığının belirlendiği kaydedildi.

ESED'LE HAFTER ARASINDAKİ İLK TEMAS 1 MART'TA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Bingazi'den üst düzey bir heyet 1 Mart'ta Şam'ı ziyaret ederek Beşar Esed ile görüşmüştü. Ziyaretten kısa bir süre sonra, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararına aykırı bir şekilde, Esed rejimi Libya Şam Büyükelçiliğini Halife Hafter'in sözde hükümetine vermişti.

Libya İçişleri Bakanlığı: Esed rejimi, Hizbullah ve İran Hafter’e destek için Libya’ya savaşçı gönderiyor

Kaynak: AA

Etiketler : Libya, İran, Güncel

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