Libya İçişleri Bakanlığı, Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de güvenlik tedbirlerini artırıyor

Libya İçişlerine Bakanlığına bağlı güvenlik birimleri, kısa süre önce ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune vilayetinde güvenliği ve diğer hizmetleri sağlamak için çalışmalarına hız verdi.

11.06.2020 23:51 | Son Güncelleme: 11.06.2020 23:57
Libya İçişlerine Bakanlığına bağlı güvenlik birimleri, kısa süre önce ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune vilayetinde güvenliği ve diğer hizmetleri sağlamak için çalışmalarına hız verdi.
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Hafter milislerinden temizlenen Terhune vilayetini ziyaret ederek emniyet birimlerinin çalışmalarını yerinde inceledi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaretinde vatandaşlardan müsterih olmalarını isteyen Başağa, şehirde güvenlik, yakıt ve diğer temel hizmetlerin sağlanması için çalışmalarına hız verdiklerini belirtti.
Libya'da Halife Hafter'in saldırıları nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş vatandaşları Terhune'deki evlerine dönmeye davet eden Başağa, kentteki toplu mezarların tamamının inceleneceğini, cenazelerin kimliklerinin tespit edilip ailelerine teslim edileceğini aktardı.
"Kaybolanlar şimdi toplu mezarlardan çıkıyor"
AA muhabirine konuşan bir Terhune sakini, Hafter milisleri döneminde kentte yaşananları anlattı.
İsminin açıklanmasını istemeyen Terhuneli, "Kaçırılanlar gidiyordu ve bir daha ölü ya da yaşıyor haberini alamıyorduk. Kaniyat'a gittiğimizde de bunları Trablus'taki hükümete gönderdiklerini söylüyorlardı. Bu kaybolanlar şimdi toplu mezarlardan çıkıyor. Allah hakikatı sonunda ortaya çıkarıyor." diye konuştu.
Kenti terk edenler dönmeye başladı
Bu arada İçişleri Bakanı Başağa'nın açıklamalarıyla koşut olarak, Hafter'in saldırıları nedeniyle evlerini terk eden Terhunelilerin şehre dönmeye başladığı gözleniyor.
Libya hükümetine bağlı güvenlik birimleri, şehir içinde farklı noktalara kurdukları kontrol noktalarıyla geri dönenler için güvenlik tedbirlerini sıkılaştırdı.
Kentte çatışmalardan doğan zarar ve yıkımın onarılması, belediyecilik hizmetlerinin temin edilmesi için de Libya hükümetin ilgili birimleri çalışmalara başladı.
Libya ordusu, Hafter milislerinin başkent Trablus'a yönelik saldırılarında bir yıldan uzun süredir harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune vilayetini geçen hafta kurtarmıştı.
Terhune vilayetinde yasa dışı ve insan haklarına aykırı eylemlerle itham edilen Hafter yanlısı yerel milis grubu Kaniyat Birlikleri, kent içinde kendilerine rakip gördükleri veya muhalif addedikleri aşiret ve aileleri, ayrım gözetmeksizin hedef almakla suçlanmıştı.
Hafter milislerinden kurtarılmasının ardından kentteki bir hastanede aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı, bazılarında işkence izlerine rastlanan 106 ceset bulunmuştu. Aynı şekilde, şehrin çevresinde yine sivillerin yer aldığı toplu mezarlar ortaya çıkarılmıştı. Libya İçişleri Bakanlığı, Hafter milislerinden kurtarılan Terhune’de güvenlik tedbirlerini artırıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Halife Hafter, Libya, Güncel, Haber

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