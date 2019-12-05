Haberler » Güncel » Libya ile yapılan Doğu Akdeniz mutabakat muhtırası Meclis'te kabul edildi - Haber

Libya ile yapılan Doğu Akdeniz mutabakat muhtırası Meclis'te kabul edildi

Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" Meclis Genel Kurulu'nda 293 oyla kabul edildi.

05.12.2019 19:25 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:26Libya ile yapılan Doğu Akdeniz mutabakat muhtırası Meclis'te kabul edildi

ile arasında varılan Doğu mutabakat muhtırası Meclis Genel Kurulu'nda 293 oyla kabul edildi. Muhtıraya AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti destek verdi.

LİBYA İLE MUTABAKAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı ile geçtiğimiz gün bir mutabakat imzaladı. Varılan mutabakatla, Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınırları çizildi. Marmaris, Fethiye, Kaş kıyı hattı ile Derne, Tobruk ve Bordiya kıyı hattı komşu oldu. Böylece Yunanistan ile Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Akdeniz'deki tezleri boşa çıkmış oldu.

Bu adımla, belirlenen alanda balıkçılıktan, petrol ve doğalgaz aramaya kadar pek çok faaliyette söz hakkı Libya ve Türkiye'de olacak. Türkiye bu alanda petrol ve doğalgaz arama ve sondaji için ruhsatlandırma da yapabilecek.


Meclis Genel Kurulu, Akdeniz, Türkiye, Libya, Güncel

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:36 Terör örgütü YPG/PKK, Rasulayn'da bombalı araçla saldırı düzenledi: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı var - Haber
19:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan (2): "Terörle İslam'ı yan yana getiremezsiniz" - Haber
19:33 Ankara kadem'den 'dünya kadın hakları günü' mesajı - Haber
19:33 Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, Efirli F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi - Haber
19:29 OPEC toplantısı Viyana'da başladı - Haber
19:25 Libya ile yapılan Doğu Akdeniz mutabakat muhtırası Meclis'te kabul edildi - Haber
18:34 Son dakika: Fransa'daki emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüştü - Haber
18:26 Tahliye edilen Alparslan Kuytul'un eşinden açıklama: Tüm mazlumlara kurtuluş diliyorum - Haber
18:06 Bedensel engelli adamı bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, aldığı cezayı duyunca bayıldı - Haber
17:48 Son dakika: Fikirtepe'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var - Haber
5.12.2019 19:36:59