Libya ile yapılan Doğu Akdeniz mutabakat muhtırası Meclis'te kabul edildi

Türkiye ile Libya arasında varılan Doğu Akdeniz mutabakat muhtırası Meclis Genel Kurulu'nda 293 oyla kabul edildi. Muhtıraya AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti destek verdi.

LİBYA İLE MUTABAKAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı ile geçtiğimiz gün bir mutabakat imzaladı. Varılan mutabakatla, Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınırları çizildi. Marmaris, Fethiye, Kaş kıyı hattı ile Derne, Tobruk ve Bordiya kıyı hattı komşu oldu. Böylece Yunanistan ile Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Akdeniz'deki tezleri boşa çıkmış oldu.

Bu adımla, belirlenen alanda balıkçılıktan, petrol ve doğalgaz aramaya kadar pek çok faaliyette söz hakkı Libya ve Türkiye'de olacak. Türkiye bu alanda petrol ve doğalgaz arama ve sondaji için ruhsatlandırma da yapabilecek.