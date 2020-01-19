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Libya Konferansı: Fas'tan 'Katılım kıstaslarını anlamadık', Tunus'tan 'Davet geç geldi' tepkisi

Tunus, geç davet edildiği gerekçesiyle Almanya'nın başkenti Berlin'de pazar günü düzenlenecek Libya konulu uluslararası konferansa katılmayacağını duyurdu.

19.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 19.01.2020 12:44Libya Konferansı: Fas'tan 'Katılım kıstaslarını anlamadık', Tunus'tan 'Davet geç geldi' tepkisi
, geç davet edildiği gerekçesiyle 'nın başkenti 'de pazar günü düzenlenecek konulu uluslararası konferansa katılmayacağını duyurdu.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Barış ve güvenliğin tesisi için diğer ülkelerle birlikte etkin rol oynama isteği içerisindeki Tunus, davetin geç gelmesi ve eylül ayından bu yana devam eden konferansın hazırlık sürecinde yer almaması nedeniyle Berlin'de yapılacak konferansa katılmayacak." ifadelerine yer verildi.
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Almanya, Berlin, Libya, Tunus, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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19.01.2020 15:56:57