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Libya konulu Berlin Konferansı sona erdi - BM Genel Sekreteri Guterres

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen konferans sona erdi.

19.01.2020 22:16 | Son Güncelleme: 19.01.2020 22:18
'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla 'nın başkenti 'de düzenlenen konferans sona erdi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetiyle yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı konferans 4 saatten fazla sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konferans sırasında ayrı bir odada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ayrı ayrı görüştüğü öğrenildi.
Zirvenin ardından Merkel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve BM'nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame basın toplantısı düzenliyor.
Libya konulu Berlin Konferansı sona erdi - BM Genel Sekreteri Guterres

Almanya, Berlin, Libya, Güncel

Kaynak: AA


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