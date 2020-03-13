Libya krizi konusunda UMH ile Moritanya hemfikir
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, ülkede yaşanan krizin çözümü konusunda Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Moritanya'nın aynı görüşü paylaştıklarını söyledi.
13.03.2020 05:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 05:08
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, ülkede yaşanan krizin çözümü konusunda Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Moritanya 'nın aynı görüşü paylaştıklarını söyledi.
Moritanya'nın başkenti Novakşot'u ziyaret eden Mişri, Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvan ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.
Mişri, iki ülkenin de Libya'daki krizin çözümü konusunda barışçıl yolların desteklenmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını aktardı.
Çözümün önce savaşın sonlandırılması ve istikrar aşamasına girilmesiyle başlayacağını dile getiren Mişri, ardından anayasa referandumu ve sonrasında parlamento ve başkanlık seçimlerinin gelmesi gerektiğini vurguladı.
Mişri, Gazvan'ın Libya'daki durumu çok iyi anladığını ortaya sundukları tüm konularda aynı görüşü paylaştıklarını kaydetti.
Moritanya'nın başkenti Novakşot'u ziyaret eden Mişri, Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvan ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.
Mişri, iki ülkenin de Libya'daki krizin çözümü konusunda barışçıl yolların desteklenmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını aktardı.
Çözümün önce savaşın sonlandırılması ve istikrar aşamasına girilmesiyle başlayacağını dile getiren Mişri, ardından anayasa referandumu ve sonrasında parlamento ve başkanlık seçimlerinin gelmesi gerektiğini vurguladı.
Mişri, Gazvan'ın Libya'daki durumu çok iyi anladığını ortaya sundukları tüm konularda aynı görüşü paylaştıklarını kaydetti.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı, Moritanya, Libya, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Güncel
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Güncel
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Güncel
Rusya, Suriye'deki en önemli hava üssü'nden 5 savaş uçağını geri çekti
Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Güncel
Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi