Libya Meclisi Terhune Milletvekili: "Gelecek günler yeni ve aydınlık bir dönem olacak"

Libya Meclisi'ndeki Terhune Milletvekili Ebubekir Said, Terhune halkını aydınlık günlerin beklediğini söyledi.

06.06.2020 00:44 | Son Güncelleme: 06.06.2020 00:50
Libya Meclisi'ndeki Terhune Milletvekili Ebubekir Said, Terhune halkını aydınlık günlerin beklediğini söyledi.
Said, Terhune'nin ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılması dolayısıyla, başkent Trablus'taki Libya Meclisi'nde Terhune'den seçilen tüm üyeler adına bir açıklama yaptı.
Libya halkını ve Terhune sakinlerini şehrin kurtarılması dolayısıyla en içten duygularla kutladıklarını dile getiren Said, "Gelecek günler, zulüm ve zorbalığın bittiği, yerinden edilenlerin evlerine döndüğü ve son yıllarda şehitler veren halkın sevinç yaşayacağı yeni aydınlık bir dönem olacak." ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya hükümeti liderliğinde ülkeyi korumaya devam edeceklerini belirten Said, şunları kaydetti:
"Libya hükümeti ve Terhune Belediyesi Yürütme Konseyi'ne Terhune vilayetinin tüm gereksinimlerinin acil surette karşılanması için gereken tüm çabayı harcaması ve yerel halkın yaşadığı sıkıntıları çözmesi çağrısı yapıyoruz."
Said ayrıca darbeci Hafter'in geçen yıl nisan ayında başkente başlattığı saldırılar karşısında Libya halkının yanında yer alan herkese şükranlarını dile getirdi. Libya Meclisi Terhune Milletvekili: ’Gelecek günler yeni ve aydınlık bir dönem olacak’

Kaynak: AA

Etiketler: Halife Hafter, Milletvekili, Trablus, Libya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İngiltere’de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Libya’nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter’in macerası resmen sona erdi Haber
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Son Dakika: Malatya’da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü Haber
Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump’ı dövmeye kalktı Haber
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı
Bilim Kurulu’ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Eleştirilerin odağındaki DSÖ’den geç gelen ’açık alanlarda maske kullanılsın’ önerisi Haber
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen "açık alanlarda maske kullanılsın" önerisi
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL’lik vurgun yaptı Haber
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar’ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Haberler››Güncel››Libya Meclisi Terhune Milletvekili: 'Gelecek günler yeni ve aydınlık bir dönem olacak' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:45: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan İdlib şehidi için başsağlığı mesajı Açıklaması - Haber 00:45: Son Dakika | Şanlıurfa'da bir ekmek fırını ile 11 bina karantinaya alındı - Haber 00:41: Kocaeli'de "lam" yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Haber 00:38: Başakşehir'de açık hava sinemasına yoğun ilgi - Haber 00:35: Van semalarında ay tutulması böyle görüntülendi - Haber 00:32: Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar - Haberler 23:40: Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü - Haber 23:13: Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi - Haber 22:52: İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi - Haber