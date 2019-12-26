Haberler » Güncel » Libya'nın Ankara Büyükelçisi: 'Libya'nın hava savunma, özel eğitim, uzmanlığa ihtiyacı var' - Haber

Libya'nın Ankara Büyükelçisi: "Libya'nın hava savunma, özel eğitim, uzmanlığa ihtiyacı var"

Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdülkadir, Türkiye'nin ülkesine askeri desteğine ilişkin, "Libya'nın hava savunma, özel eğitim, uzmanlığa ihtiyacı var. Savaşçılarımızı destekleyecek yeterli yerel personelimiz var." dedi.

26.12.2019 21:51 | Son Güncelleme: 26.12.2019 21:54
'nın Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdülkadir, 'nin ülkesine askeri desteğine ilişkin, "Libya'nın hava savunma, özel eğitim, uzmanlığa ihtiyacı var. Savaşçılarımızı destekleyecek yeterli yerel personelimiz var." dedi.
Büyükelçi Abdülkadir, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde (AYBÜ) "Libya'nın Dünü, Bugünü ve Geleceği, Libya-Türkiye İlişkileri" paneli sonrasında AA muhabirine konuştu.
Türkiye-Libya ilişkilerinin yüzyıllara dayandığını belirten Abdülkadir, Türkiye'nin Libya halkının her zaman yanında olduğunu söyledi.
Libya'ya Türk askerinin gönderilmesine değinen Abdülkadir, "Libya'nın hava savunma, özel eğitim, uzmanlığa ihtiyacı var. Savaşçılarımızı destekleyecek yeterli yerel personelimiz var." dedi.
Abdülkadir, Türkiye'nin askeri desteğinin Libya halkının yararına olacağından şüphe etmediğini kaydederek, "Askeri destek, Libya halkına bir zarar anlamına gelmez, bu destek güvenliği ve istikrarına da yardımcı olacaktır. İki ülke sadece dost değil aynı zamanda kardeştir. Kıbrıs meselesinde ihtiyacı olduğunda Türkiye'yi destekleyenlerden biri de Libya'ydı, Türkiye de ihtiyaç duyduğumuz anda bize cevap veriyor" ifadelerini kullandı.
Libya'nın Ankara Büyükelçisi:

Türkiye, Ankara, Libya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

22:32   Irak'taki Bina Koalisyonu, Meclis'i "Cumhurbaşkanı Salih'i görevden almaya" çağırdı - Haber
22:30   AFAD: "Kanal İstanbul ve deprem ilişkisine atfedilen deprem tehlike ve riskleri doğru değildir" - Haber
22:30   Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı - Haber
22:28   Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı - Haber
22:24   AFAD: "Kanal İstanbul ve deprem ilişkisine atfedilen deprem tehlike ve riskleri doğru değildir" - Haber
22:01   Kanal İstanbul'un 'olası İstanbul depremini' tetikleyeceği iddialarına en yetkili kurumdan açıklama geldi: Risk iddiaları doğru değil - Haber
20:48   Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor - Haber
19:52   HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak - Haber
19:23   Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti - Haber
18:26   Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti! - Haber
26.12.2019 22:34:32