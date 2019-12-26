Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek

Libya'nın Türkiye'den askeri yardım istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı en çok merak edilen konulardan biri oldu. Libya'ya da Türk askerinin gideceği düşünülünse Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığı 12 ülkeye çıkacak.

TSK 3 KITAYA YAYILMIŞ DURUMDA

Afganistan, Somali, Katar, Irak, Azerbaycan, Suriye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Arnavutluk, Lübnan, Bosna Hersek, Kosova gibi ülkelerde üs ve askeri varlığı olan Türkiye, Libya'ya da asker gönderirse yurt dışında asker varlığı 12 ülkeye yükselecek. Askeri varlığı 12 ülkeye yükselecek Türkiye, böylece Asya, Afrika ve Avrupa ile birlikte 3 kıtaya yayılmış olacak.

LİBYA ASKERİ YARDIM TALEP ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'ya asker gönderilmesi tartışmalarına dair, "Biz davet edildiğimiz yere gideriz, davet edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda bir davet olduğuna göre buna icabet ederiz" demesinin ardından Libya'dan resmi talep geldi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti resmi olarak Türkiye'den deniz, kara ve hava askeri desteği talep etti.

YURT DIŞINDAKİ EN BÜYÜK ÜS SOMALİ'DE

Afrika boynuzu olarak adlandırılan stratejik bölgedeki Somali'de Türkiye'nin yurtdışındaki en büyük askeri üssü bulunuyor. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Somali'deki Türk üssünün açılışına katılmıştı.

Başkent Mogadişu'da Somali ordusunu eğitmek üzere Türkiye tarafından yapılan Somali Harp Okulu, Astsubay Okulu ve Birlik Eğitim Merkezi Eylül 2017'de hizmete açılmıştı. Eğitim merkezleri Aralık ayında da ilk mezunlarını vermişti. Üste ilk etapta 200 Türk askeri görev yapmaya başladı.

Türkiye böylelikle, ABD, Fransa, İngiltere ve Japonya'nın ardından Afrika'da askeri üsse sahip 5. ülke oldu.

KKTC'DE 40 BİN ASKER VAR

Kıbrıs'ta Türkiye'nin garantörlüğü nedeniyle ordu seviyesinde asker bulunuyor. Türkiye'nin bölgede yaklaşık 40 bin askeri aktif görev alıyor. Kıbrıs, Doğu Akdeniz'e hakim konumuyla en stratejik alanlardan bir tanesi.

AZERBAYCAN İLE 10 YILDIR BİRLİKTE ÇALIŞILIYOR



Dost ülke Azerbaycan'da Türk askerleri Azeri askerlere eğitim vermekte. Hazar Denizi'ne kıyısı ile Kafkasya'da önemli bir konuma sahip olan ülke ile hem kardeşlik hem de dost ülke olarak ilişkilerimiz iyi derecede. Türk askeri Azerbaycan ile birlikte ortak tatbikat ve Azeri askerlerin eğitimi için 10 yıldır birlikte çalışma yürütüyor. Türkiye'nin bu ülkede yaklaşık 70 askeri bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN EN FAZLA ASKERİ ÜSSÜ IRAK'TA



Türkiye'nin en fazla Irak'ta askeri üssü bulunuyor. Bu üslerin en büyüğü ise Başika Üssü. Başika'da da DEAŞ'a karşı savaşacak güçleri eğitmek için açılan kampta Türk askerleri görev yapıyor.

Kuzey Irak'ta Bamerni, Kanimasi ve Begova'da Türk askeri üsleri bulunmakta. Irak'taki üslerde yaklaşık olarak 2 bin 500 Türk askeri bulunuyor.

SURİYE'DE 5 BİN ASKER VAR

Meşru müdafaa kapsamında Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatan Türkiye, Suriye'de geniş bir alanda halkın güvenliğini sağladı. Türkiye, DEAŞ'a karşı en güçlü mücadeleyi vermesine karşın müttefiklerinin yoğun baskılarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile birlikte El-Bab, Azez, Cerablus ve son olarak İblid'de Türk askerleri görev yapıyor. Büyük operasyonların çatışmaların yaşandığı Suriye'de yaklaşık 5 bin asker görev yapıyor.

Türkiye, sınır komşusu Suriye'de halen halkın güvenliğinin tesisi ve ihtiyaçlarının karşılanması için insani yardım ve alt yapı çalışmaları yürütüyor.

LÜBNAN'DA 100 TÜRK ASKERİ GÖREV YAPIYOR

Lübnan'da, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında yaklaşık 100 Türk askeri görev yapıyor.

ARNAVUTLUK'TAKİ ASKERİ ÜS ADRİYATİK'DEKİ TEK ASKERİ ÜS

Arnavutluk'ta 1997'de meydana gelen iç savaş ve karışıklık sonrasında tahrip olan tesislerin yeniden kurulması için Vlore kentindeki Adriyatik Denizi kıyısındaki Paşalimanı Deniz Üssü'ne yerleşen Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Üste 24 Türk askeri bulunuyor.

NATO Görev Kuvveti kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG "Sokullu Mehmet Paşa" ve TCG "Akçakoca" isimli gemiler Arnavutluk'un ikinci en büyük liman kenti Avlonya'ya bulunuyor.

AFGANİSTAN'DA 2 BİN TÜRK ASKERİ VAR

Afganistan Kabil Çokuluslu Tugayı SEEBRIG de dahil olmak üzere Kabil'de Türk askerleri görev yapıyor. Türk askeri burada Afgan askerlerin eğitiminde büyük rol üstleniyor. Afganistan'da yaklaşık 2 bin asker görev yapıyor.

KOSOVA'DA 400 TÜRK ASKERİ VAR

Kosova'da, NATO-Sofa Anlaşması gereğince Türk askeri görev yapıyor. Kosova'da çeşitli bölgelerde yaklaşık 400 Türk askeri bulunuyor.

BOSNA HERKES'TE 6 FARKLI NOKTADA TÜRK ASKERİ VAR

Türk askeri, Bosna Hersek'te 6 farklı noktada, EUFOR bünyesinde barışı sağlama görevini kararlılıkla sürdürüyor. AB görevleri kapsamında ALTHEA Harekatı'nda (Bosna-Hersek) 239 personel var.

TSK, KATAR'DA ABLUKAYI KIRDI

Basra Körfezi'nin en kritik yerlerinden biri olan Katar'da 3 bin personellik Türk Üssü bulunuyor. Bu üste görev yapan Türk askerlerinin abluka krizinin ardından BAE'nin saray darbesini önlediği ortaya çıkmıştı. Katar'da şu an yaklaşık 300 Türk askeri görev yapıyor.