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Son dakika: Libya'nın ateşkes kararı sonrası Türkiye'den ilk açıklama yapıldı

Son dakika: Türkiye ve Rusya'nın çabaları sonrası darbeci Hafter, Libya'da ateşkesi kabul etmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya ve Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes sağlanmasına ilişkin "Türkiye'nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir" dedi.

12.01.2020 10:49 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:01

Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, ve 'nın arabuluculuğunda ateşkesi kabul ettiklerini açıkladı. 'da ateşkes bu geceden itibaren fiilen uygulanmaya başlandı.

KALIN AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren Libya ve İdlib ateşkes anlaşmaları, Türkiye'nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir. Diplomasi bir süreç yönetimidir. Amaç, ülkemizin ve bölgemizin barış, güvenlik, istikrar ve refahını sağlamaktır" dedi.

LİBYA'DA SİLAHLAR SUSTU

Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın Libya'ya yönelik yerel saatle 12 Ocak 00.00'da Türkiye saati ile 01.00'da başlayacak ortak ateşkes çağrısını kabul etti.

Hafter'e bağlı güçlerin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında, Libya'nın batısındaki "operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini" ancak karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini kaydetti.

LİBYA'DA SON DURUM

Libya'da Muammer Kaddafi'nin devrildiği 2011'de başlayan iç savaş hala sürüyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) siyasi çözüm çabaları da bugüne kadar başarıya ulaşmış değil.

İki farklı hükümet tarafından yönetilen ve coğrafi olarak da üçe bölünmüş durumda. Libya'nın Trablus ve Sirte gibi batısındaki şehirleri BM tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti; doğu kesimlerini ise Tobruk merkezli General Halife Hafter'e bağlı gruplar kontrol ediyor. Libya'nın büyük oranda çöl olan güney kesimlerinin kontrolü de yerel aşiretlerin elinde.

LİBYA'DA HAVAİ FİŞEKLİ KUTLAMA

Türkiye ve Rusya'nın çağrısıyla Libya'da, ülkenin yerel saatiyle 00.00'da başlayan ateşkes, başkent Trablus'ta havai fişeklerle kutlandı.

Ateşkesin uygulanmaya başladığı gece yarısına kadar, başkent merkezinde patlama sesleri duyuldu. Ateşkesin hayata geçmesiyle gece yarısının ardından, son 48 saattir çatışmaların sesiyle yankılanan başkentte sükunet hakim oldu.

Trablus'taki bazı sürücülerin korna çalarak konvoy yaptıkları, bazı mahallelerde de havai fişekler atıldığı görüldü.

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Türkiye, Rusya, Libya, Dünya, Güncel


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