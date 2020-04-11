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Libya'nın başkenti Trablus'ta 2 milyonu aşkın insan bir haftadır susuzluk çekiyor

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın başkenti Trablus'un suyunun, silahlı bir grup tarafından kesilmesi sebebiyle 2 milyonu aşkın insanın yaklaşık bir haftadır büyük sıkıntı yaşadığını duyurdu.

11.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:18
Libya'nın başkenti Trablus'ta 2 milyonu aşkın insan bir haftadır susuzluk çekiyor
Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın başkenti Trablus 'un suyunun, silahlı bir grup tarafından kesilmesi sebebiyle 2 milyonu aşkın insanın yaklaşık bir haftadır büyük sıkıntı yaşadığını duyurdu.
UNSMIL İnsani İşler Koordinatörü Yakup el-Hulu yaptığı yazılı açıklamada, Trablus'ta 600 bini çocuk 2 milyondan fazla kişinin bir haftadır yaşanan su kesintisi sebebiyle zor durumda olduğunu belirtti.
Libyanın sulama hattı olan "Eş-Şuveyrif bölgesindeki bir grup, Yapay Nehir Projesi'nin bir kısmını besleyen su kaynaklarını, kaçırılmış olan bazı aile fertlerinin salıverilmesi talebiyle devre dışı bıraktı." diyen Hulu, ara buluculuk çabalarının henüz sonuç vermediğini ve milyonlarca insanın sudan mahrum kaldığını ifade etti.
Hulu, Libya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19), tehdidi yaşadığı bir dönemde Trablus'a su sorunu yaşatılmasını kınadı ve bunun bir savaş kartı olarak kullanılmaması gerektiğini kaydetti.
Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Yapay Nehir Projesi Otoritesi 7 Nisan'da silahlı bir grubun su kuyularının bulunduğu Şuveyrif sahasına baskın düzenleyerek buradaki işçileri, tüm vanaları kapatmaya ve kuyuların çalışmasını durdurmaya zorladığını ve Trablus'un suyunun kesildiğini duyurmuştu.
Hafter milisleri de dün, Trablus'un ihtiyacını büyük oranda karşılayan elektrik santraline enerji sağlayan doğal gaz boru hattını kapatarak kentin elektriğini kesmişti.
Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter, 4 Nisan 2019'da Trablus'u ele geçirmek için milislerine saldırı emri vermiş, UMH'ye bağlı askeri birlikler ise başkenti savunmak için "Öfke Volkanı" adıyla karşı operasyon başlatmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Trablus, UNSMIL, Libya, Güncel
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