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Libya'nın başkenti Trablus'ta sokağa çıkma yasağına büyük ölçüde uyuluyor

Libya'da Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına başkent Trablus'ta büyük oranda uyuluyor.

08.04.2020 23:30 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:30
Libya'nın başkenti Trablus'ta sokağa çıkma yasağına büyük ölçüde uyuluyor
Libya 'da Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına başkent Trablus 'ta büyük oranda uyuluyor.
AA muhabirinin bildirdiğine göre, başkent Trablus'un Şehitler Meydanı, Cezirat el-Gazale ve Sahil şeridi gibi önemli bölgelerindeki yollar ve meydanlar saat 14.00'ten sonra tamamen boşalıyor.
Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından yollarda sadece vatandaşların siparişlerini dağıtan motosikletli kuryeler ile ambulans, itfaiye, asker ve polis araçlarına rastlanıyor.
UMH tarafından salgınla mücadele kapsamında 22 Mart'ta 18.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, bir hafta sonra süre 14.00-07.00 olarak düzenlenerek 17 saate çıkarılmıştı.
UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac, istisnai durumlar dışında şehirler arası yolculukların da yasaklandığını açıklamıştı.
Libya'da bugüne kadar 21 Kovid-19 vakası görüldü, 1 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Trablus, Libya, Güncel
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