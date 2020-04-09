Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Libya'nın başkenti Trablus'ta sokağa çıkma yasağına büyük ölçüde uyuluyor

Libya'da Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına başkent Trablus'ta büyük oranda uyuluyor.

09.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:00
Libya 'da Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına başkent Trablus 'ta büyük oranda uyuluyor.
AA muhabirinin bildirdiğine göre, başkent Trablus'un Şehitler Meydanı, Cezirat el-Gazale ve Sahil şeridi gibi önemli bölgelerindeki yollar ve meydanlar saat 14.00'ten sonra tamamen boşalıyor.
Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından yollarda sadece vatandaşların siparişlerini dağıtan motosikletli kuryeler ile ambulans, itfaiye, asker ve polis araçlarına rastlanıyor.
UMH tarafından salgınla mücadele kapsamında 22 Mart'ta 18.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, bir hafta sonra süre 14.00-07.00 olarak düzenlenerek 17 saate çıkarılmıştı.
UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac, istisnai durumlar dışında şehirler arası yolculukların da yasaklandığını açıklamıştı.
Libya'da bugüne kadar 21 Kovid-19 vakası görüldü, 1 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Libya’nın başkenti Trablus’ta sokağa çıkma yasağına büyük ölçüde uyuluyor

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Trablus, Libya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı Haberler
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Haberler ›› Güncel ››Libya'nın başkenti Trablus'ta sokağa çıkma yasağına büyük ölçüde uyuluyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:08: Ömer Tayyip, kitap almak için biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı (2) - Haber 15:08: Polis ekipleri vatandaşların yardımına koşuyor - Haber 15:07: Endonezya'da feribotta koronavirüs paniği: Duyan denize atladı - Haber 15:07: Bilgisayar için biriktirdikleri parayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladılar - Haber 15:06: DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Haber 14:19: Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak - Haber 13:54: Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor