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Libya'nın Kahire Büyükelçiliği Mısır'daki faaliyetlerini askıya aldı

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümetinin (UMH) Kahire Büyükelçiliği "güvenlik gerekçesiyle" faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

15.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:32Libya'nın Kahire Büyükelçiliği Mısır'daki faaliyetlerini askıya aldı
'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümetinin (UMH) Büyükelçiliği "güvenlik gerekçesiyle" faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.
tarafından Mısır'daki Libya vatandaşlarına hitaben yapılan yazılı açıklamada, faaliyetlerin bugünden itibaren ikinci bir talimata kadar durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada, kararın "güvenlik gerekçesiyle" alındığı kaydedildi.
Büyükelçilik 4 gün önce, "Mısır'daki faaliyetlerinin askıya alındığı söylentilerine ilişkin" faaliyetlerin devam ettiğini açıklamıştı.
Mısır Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili herhangi değerlendirme yapılmadı. Ancak Mısır resmi ajansı MENA, Büyükelçiliğin ilgili açıklamasını yayımladı.
Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti ile General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
Hafter'in Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yanı sıra Mısır yönetimi tarafından da desteklenmesine rağmen Hafter'a ait Kahire'de temsilcilik bulunmuyor.

Büyükelçilik, Kahire, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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