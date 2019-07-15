Libya'nın Sirte kentindeki mühimmat deposunda patlama

Libya
'nın Sirte
kentinde Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) ait askeri karargahın mühimmat deposunda sıcak hava nedeniyle patlama meydana geldi.
Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Sirte'deki 604'üncü taburun karargahına ait mühimmat deposunda patlama oldu.
Patlamanın mühimmat deposu yakınlarında bekletilen füzelerin sıcak hava nedeniyle infilak etmesi sonucu meydana geldiği kaydedildi.
Mühimmat deposunun yakınlarında yer alan okul, hastane ve evlerde patlamanın etkisiyle hasar oluştuğu aktarıldı.
Misrata kentindeki silahlı birliklerden oluşan UMH'ye bağlı 604'üncü tabur, Sirte'nin 2016'da terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması operasyonlarında yer almıştı.