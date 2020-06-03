Libya Ordusu, Hafter işgalindeki Trablus Havalimanı'nda kontrolü ele aldı

Libya Ordusu, Hafter işgalindeki Trablus Havalimanı'nda kontrolü ele aldıLibya, (DHA) - Libya ordusu, Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladığını duyurdu.

03.06.2020 22:12 | Son Güncelleme: 03.06.2020 22:17
Libya Ordusu, Hafter işgalindeki Trablus Havalimanı'nda kontrolü ele aldı
Libya, (DHA) - Libya ordusu, Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladığını duyurdu.
Yazılı bir açıklama yapan Libya ordusu resmi sözcüsü Albay Muhammed Kununu, 'Askeri birliklerimiz Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü tamamen sağladı.' ifadelerini kullandı. Kununu açıklamasında, Kasr bin Gaşir bölgesine doğru kaçan Halife Hafter'e bağlı milislerin peşine düştüklerini de açıklamasında vurguladı.
OPERASYON BAŞLATILMIŞTI
Libya'da başkent Trablus'un kontrolünü elinde bulunduran Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin kontrolündeki Trablus Uluslararası Havalimanı'nı almak için operasyonun başlattı. Libya Ordusu, Hafter işgalindeki Trablus Havalimanı’nda kontrolü ele aldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Halife Hafter, Trablus, Libya, DHA, Güncel, Haber

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