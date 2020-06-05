Libya ordusu, Terhune'de kontrolü sağladı - Sevinç gösterileri

Libyalılar, başkent Trablus'un il idari sınırlarında kontrolün sağlamasını Şehitler Meydanı'nda kutladı.

05.06.2020 19:26 | Son Güncelleme: 05.06.2020 20:17
Libyalılar, başkent Trablus'un il idari sınırlarında kontrolün sağlamasını Şehitler Meydanı'nda kutladı.
Ellerinde Libya bayrakları ile başkentteki Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen kadın, erkek, genç, yaşlı yüzlerce Libyalı "Şehitlerin kanları boşa gitmedi", "özgür insanlar meydanda" ve "korkak Hafter" şeklinde sloganlar attı.
Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, bugün öğle saatlerinde "Trablus il idari sınırının tamamında kontrolün sağlandığını" duyurmuştu.
Libya ordusu dün başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'ndan ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisleri çıkardıklarını duyurmuş, bu sabah da Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerinin tamamında kontrolün sağlandığını, Kasr bin Gaşir ve Suk el-Hamis'in de milislerden alındığını açıklamıştı. Libya ordusu, Terhune’de kontrolü sağladı - Sevinç gösterileri

Kaynak: AA

Etiketler: Trablus, Libya, Güncel, Haber

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