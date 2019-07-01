01.07.2019 15:50
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Libya ordusundan sivillere "Askeri mevzilerinden uzak durun" uyarısı

Libya ordusundan sivillere "Askeri mevzilerinden uzak durun" uyarısı

Libya Milli Ordusu, sivillere, yoğun saldırı düzenleme hazırlığında olduklarını ifade ederek, "Askeri mevzilerinden uzak durun" uyarısında bulundu.

Libya Milli Ordusu, sivillere, yoğun saldırı düzenleme hazırlığında olduklarını ifade ederek, "Askeri mevzilerinden uzak durun" uyarısında bulundu.

Libya Ordusundan Albay Muhammed Menfur başkent Trablus 'ta yoğun hava saldırısı düzenleneceği için sivillere, "Milis kamplarından ve askeri mevzilerinden uzak durun" çağrısı yaptı. Menfur, "Başkent Trablus'u Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti kontrolü altından geri almak için böyle bir operasyonu başlatmaya mecbur bırakıldık" ifadelerini kullandı.

Libya Milli Ordusu, Hafter'e bağlı milisler tarafından dün alıkonulan 6 Türkün bugün serbest bırakıldığını açıkladı. - TRABLUS
Kaynak: İHA
Trablus , Libya , Güncel

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