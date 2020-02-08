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Libya, Rabat'ın yeni diyalog turu için ev sahipliği teklifini memnuniyetle karşıladı

Libya krizinin çözümü için yeni bir diyalog turuna Fas'ın ev sahipliği yapma teklifinin Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

08.02.2020 03:38 | Son Güncelleme: 08.02.2020 03:38Libya, Rabat'ın yeni diyalog turu için ev sahipliği teklifini memnuniyetle karşıladı
krizinin çözümü için yeni bir diyalog turuna 'ın ev sahipliği yapma teklifinin Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Fas Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Mişri ile telefon görüşmesi yaptı.
Açıklamada, Mişri'nin Fas'ın çabalarının önemine işaret ettiği, Libya diyalogu için yeni bir tur konusunda ev sahipliği yapması teklifinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı.
Libya krizinin çözümünde Fas'ın oynadığı role dikkati çeken Mişri, "Suheyrat Anlaşması, krizin herhangi bir siyasi çözümü için hukuki bir referanstır" ifadesini kullandı.
Fas'ın Suheyrat kentinde uzun süre yürütülen müzakerelerin ardından 17 Aralık 2015'te "Libya Siyasi Anlaşması" imzalanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Fas, Güncel

Kaynak: AA

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