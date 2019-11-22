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Libya sahilinde 6 göçmenin cesedi bulundu

Libya'nın başkenti Trablus'un doğu kıyılarında 6 göçmenin cesedi bulundu.

22.11.2019 17:27 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:32Libya sahilinde 6 göçmenin cesedi bulundu
'nın başkenti 'un doğu kıyılarında 6 göçmenin cesedi bulundu. Yaklaşık 100 kişinin ise kıyıya geri getirildiği belirtildi.

Libya sahilinde 6 göçmenin cesedi bulundu. Cesetlerin liman kenti Khoms sahilinde bulunduğu bildirildi. Yaklaşık 100 kişinin ise kıyıya getirildiği açıklandı. Yetkililer, ölen 6 göçmenin tekneden atlayıp yüzerek kıyıya varmaya çalışırken hayatlarını kaybetmiş olabileceklerini belirtti. Yetkililer, kurtulanların Sahra altı Afrika ülkelerinden olduğunu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirtti. Libya'nın Avrupa Birliği destekli sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanan göçmenler, rutin gözaltı işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - TRABLUS

Trablus, Libya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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