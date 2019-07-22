Haberler» Güncel» Haber

Libya savaş uçağı Tunus'a zorunlu iniş yaptı

Libya savaş uçağının, Tunus'un güneyinde bulunan askeri havalimanına zorunlu iniş yaptığı belirtildi.

22.07.2019 13:50 Libya savaş uçağı Tunus
Libya savaş uçağının, Tunus'un güneyinde bulunan askeri havalimanına zorunlu iniş yaptığı belirtildi. Libya'da yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Mısrata kentinden havalanan bir savaş uçağı arıza nedeniyle Tunus'un güneyindeki Medenin şehrine bağlı Bei Gazil bölgesinde bulunan askeri havalimanına zorunlu iniş yaptı. Uçağın Hafter güçlerine ya da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Öte yandan, pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, zorunlu inişin nedenleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Libya, Tunus, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:30   Okul onarımları devam ediyor
14:30   Konyaspor, Erdon Daci'nin sözleşmesini 3 yıl uzattı
14:30   James Jeffrey Ankara'da
14:30   Trabzon'da yılın ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi
14:29   Sakaryabaşı'nda dalgıçların çöp temizliği
14:29   Koca Seyit, hacı adaylarını mukaddes topraklara taşıyor
14:29   Başkan Erdoğan ve Bigalılar'dan Bosna Hersek'e ziyaret