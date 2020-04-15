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Libya sınırındaki yüzlerce Tunuslu işçi ülkelerine girebilmeyi bekliyor

Tunus'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle Libya sınırında mahsur kalan yüzlerce Tunuslu işçi, sınır kapısının açılmasını ve ülkelerine dönmeyi bekliyor.

15.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:30
Libya sınırındaki yüzlerce Tunuslu işçi ülkelerine girebilmeyi bekliyor
Tunus 'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle Libya sınırında mahsur kalan yüzlerce Tunuslu işçi, sınır kapısının açılmasını ve ülkelerine dönmeyi bekliyor.
AA muhabirinin telefonla ulaştığı Tunuslu işçilerden Muhsin el-Mednini, "Ras Cedir Sınır Kapısı'nın Libya tarafına bir kilometre kadar uzaktayız. 13 gündür burada bekliyoruz ve durum gittikçe kötüleşiyor. Tunus yetkililerinden bir an önce bizi ülkemize geri almalarını istiyoruz." dedi.
Yaklaşık 600 kişi olduklarını, günlerce açıkta kaldıklarını ve son birkaç gündür sınır kapısının yakınındaki bir mescidin avlusuna sığındıklarını aktaran Mednini, aralarında bazılarının kronik hastalıkları bulunduğunu, karmaşadan dolayı Kovid-19 bulaşması tehlikesiyle yüz yüze olduklarını söyledi.
Vali: 1200'den fazla Tunuslu sınırdan geçti
Mednin Valisi Habib Şavat ise yaptığı basın açıklamasında, Tunus'un evlatlarını unutmadığını ve binlerce kilometre uzaktan Tunus vatandaşlarını ülkelerine geri getirdiklerini aktardı.
Şavat, bir haftada 1200'den fazla Tunusluyu Ras Cedir Sınır Kapısı üzerinden tahliye ederek yaşadıkları şehirlerde ve evlerinde karantinaya aldıklarını belirtti.
Tunuslu insan hakları aktivisti Mustafa Abdulkebir de Kovid-19 krizinin patlak vermesinden itibaren 1425 Tunuslunun Ras Cedir Sınır Kapısı'ndan ülkeye alındığını, bunların 372'sinin zorunlu karantinaya tabi tutulduğunu ifade etti.
Abdulkebir, Libya'da halen 5 binin üzerinde Tunuslu işçi bulunduğunu ve bunların büyük bir kısmının ülkelerine geri dönmesinin beklendiğini söyledi.
Tunus makamları Ras Cedir Sınır Kapısı'ndan ülkeye geçişlerin, yeterli sayıda karantina merkezi kuruluncaya kadar durdurulduğunu açıklamıştı.
Tunus'ta en son Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 34, vaka sayısı da 747 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Libya, Tunus, İşçi, Güncel
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