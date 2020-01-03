Libya tezkeresi Meclis'ten geçer geçmez Hafter'den Türk askerine karşı ayaklanma çağrısı

Türkiye'nin Trablus hükümetine destek için Libya'ya asker göndermesini öngören tezkerenin kabul edilmesinin ardından, ülkenin doğusunda darbeci Hafter liderliğindeki rakip güçler, sivillere Türk birliklerine karşı silahlanma çağrısında bulundu.

Libya Ulusal Ordusu tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada 'anavatanı korumanın halkın görevi' olduğu belirtildi.

Ülkede devam eden iç savaş boyunca benzer çağrılar daha önce de birçok kez yapılmıştı, Libya Ulusal Ordusu halkı polis ve askeri kuvvetlere katılmak için gönüllü olmaya çağırmıştı.

Trablus etrafındaki mücadele, Halife Hafter'in son bir saldırı başlatmasının ardından son haftalarda şiddetlendi. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Fransa ve Rusya'nın desteklediği Hafter'in karşısındaki Trablus merkezli hükümetse Türkiye, Katar ve İtalya tarafından destekleniyor.

BM TEMSİLCİSİ UYARDI

Libya'daki tarafların bu yıl içinde Almanya'da masaya oturması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame barış görüşmelerinin ocak ayının ortasında başlamasını umduğunu söyledi. Ancak Salame, ülkeye gönderilecek Türk birliklerinin olası barış şansını bozacağını da vurguladı. Salame, bölgedeki güçlerin müdahalesinin Libyalıların ülkeleri üzerindeki kontrolü kaybetmeleri anlamına geleceğini belirtti.

TEZKERE MECLİS'TEN GEÇTİ

Salame, "Üye ülkelerin Libya çatışmasına doğrudan askeri katılımı, çatışmayı tırmandırıyor, kışkırtıyor ve süreyi uzatıyor" dedi. Türk askerinin Libya'da görev yapmasına ilişkin tezkere dün 184 ret oyuna karşı 325 kabul oyuyla Meclis'ten geçti.

Türkiye'yi Libya'nın Trablus kentinde kurulu Ulusal Mutabakat Hükümetini (UMH) Tobruk merkezli General Halife Hafter güçlerine karşı koruma amacıyla askeri destek vermeye götüren süreç, 27 Kasım'da iki taraf arasında savunma ve güvenlik işbirliği ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması muhtıralarının imzalanması ile başladı.

Türkiye, Libya ile varılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasıyla ABD desteğiyle Yunanistan-Güney Kıbrıs-Mısır ve İsrail tarafından geliştirilen Doğu Akdeniz Doğal Gaz Forumu oluşumuna yanıt verirken, bölgedeki hidrokarbon paylaşım mücadelesinde önemli bir adım atmış oldu.

Hafter, son dönemde giderek artan askeri destek sayesinde Trablus hükümetine yeni ve kapsamlı bir operasyon daha başlattı. Türkiye'nin de al-Sarraj hükümetinin kendisini savunması için askeri ve ülkede kalıcı bir siyasi çözümün sağlanmasına dönük siyasi destek verme girişimleri de bu operasyonla birlikte ivme kazandı.