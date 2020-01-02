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AK Partili Bülent Turan, Libya tezkeresinin sonucunu Meclis Başkanı'ndan önce ilan etti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Libya Tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda oylanırken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti, MHP ve BBP'nin 325 oyuyla kabul edildi. İsterdik ki tüm partiler destek olsun" ifadelerini kullandı.

02.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:07

TBMM Genel Kurulu, 'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için bugün olağanüstü toplandı. Mustafa Şentop başkanlığında toplanan Meclis Genel Kurulu, Libya'ya asker göndermenin önünü açacak tezkereyi oyladı. Oylama sonucunda, Libya'ya asker gönderilmesini içeren tezkere, 325 oyla kabul edildi. Tezkereye 184 vekil hayır dedi.

325 OYLA MECLİS'TEN GEÇTİ

TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderme tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Genel Kurul, saat 14.00'te TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında açıldı. Gruplar adına yapılan konuşmaların ardın oylamaya geçildi. Oylamada 325 kabul, 184 ret oyu kullanıldı.

BÜLENT TURAN TEZKERE OYLANIRKEN SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Öte yandan, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Libya tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda oylanırken sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Turan paylaşımında, "Libya Tezkeresi; AK Parti, MHP ve BBP'nin 325 oyuyla kabul edildi. İsterdik ki tüm partiler destek olsun. Daha bugün Yunanistan, Rum kesimi ve İsrail doğalgaz hattı anlaşması imzaladı. Türkiye'nin Libya hamlesinin (Anlaşmalar/Tezkere) önemi zaman geçtikçe daha iyi anlaşılacak" ifadelerini kullandı.

TEZKEREDE NE VAR?

Tezkere hükümete Libya'ya asker gönderme yetkisi veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Libya'daki görev süresi, bir yıl olarak belirlendi. Libya'ya gönderilecek asker sayısı ve kapsamı Mehmetçiğin hangi bölgede görev yapacağı ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Tezkerenin kullanım amaçları "Milli çıkarlara yönelik her türlü tehdide karşı önlem almak, Libya'daki gayrimeşru grupların Türkiye'nin menfaatlerine yönelik, saldırılarını bertaraf etmek, Kitlesel göç gibi risklere karşı önlem almak, Libya halkına insani yardımların ulaşmasını sağlamak" şeklinde sıralandı.

TÜRKİYE HANGİ ÜLKELERLE KARŞI KARŞIYA GELECEK?

Meclis'te oylanan ve 325 oyla kabul edilen Libya tezkeresi sonrası TSK unsurları fiilen Libya'da bulunacak. 2011'den bu yana siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Libya'da Türkiye, UMH'yi destekliyor. UMH'nin karşısında ise ABD, Fransa, Rusya, Mısır gibi ülkelerin desteklediği Hafter güçleri yer alıyor.

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AK Partili Bülent Turan, Libya tezkeresinin sonucunu Meclis Başkanı'ndan önce ilan etti

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