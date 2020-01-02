Libya tezkeresine 'hayır' diyen Saadet Partisi'nde Muharrem Kaşıtoğlu istifa etti

TBMM'de görüşülen Libya tezkeresi; AK Parti, MHP ve BBP'nin oylarıyla kabul edildi. CHP, İYİ Parti, SP ve HDP ise hayır oyu kullandı. Oylamanın ardından partisinin 'hayır' oyu kullanmasına tepki gösteren Muharrem Kaşıtoğlu, Saadet Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

"SAADET PARTİSİ'NİN HAYIR OYU KULLANMASI ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL"

Kararını sosyal medya üzerinden duyuran Muharrem Kaşıtoğlu, "Ebedi düşmanları olduğumuz İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve zalim Mısır yönetimini çok rahatsız eden, Türkiye ile Libya arasında imzalanan 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası' ile 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ülke menfaatlerimiz açısından son derece önemliyken 31 Mart seçimlerinde Beykoz Belediye Başkan adayı ve halen üyesi olduğum Saadet Partisi'nin evet oyu kullanacağını açıklamasına rağmen, sonrasında mecliste hayır oyu kullanması anlaşılır gibi değildir. Milli menfaatlerimizi yok sayarak son anda hayır oyu kullanan Saadet Partisi'nden istifa etme kararı aldığımı kamuoyuna saygıyla bildiririm. Rabbim 'Libya Tezkeresi'ne 'evet' kararını hayırlara vesile kılsın." ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMETTEN GERİ DÖNÜŞ ALAMADIK"

Saadet Partisi'nin Libya tezkeresindeki tutum değişikliklerine ilişkin açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı, "Uyarılarımızı dile getirdikten sonra Meclis'te hükümet kanadının herhangi bir şekilde bu uyarıları dikkate alacağına dair geri dönüş alamadık" demişti.

NE OLMUŞTU?

Saadet Partisi, TMBB'deki olağanüstü toplantıda tezkereyi destekleme kararından vazgeçmişti. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Tezkereyi kabul etmediğimizi Saadet Partisi adına ifade ediyorum" demişti.

SP'nin diğer bir milletvekili Cihangir İslam da oturuma katılmamıştı.

MUHARREM KAŞITOĞLU KİMDİR?

Muharrem Kaşıtoğlu, 1973'te Kastamonu'da dünyaya geldi. 1976 yılından itibaren Beykoz'da ikamet etmektedir. AK Parti Beykoz Teşkilatı'nın kurucularından olan Kaşıtoğlu, çeşitli kademelerinde görev almış ve son olarak tanıtım ve medyadan sorumlu ilçe başkan yardımcılığı görevini icra etti. İlk ve ortaokulu Beykoz'da, lise öğrenimini ise Haydarpaşa Teknik Lisesi'nde tamamladı.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul Araştırmaları Bölümü'nde yüksek lisans eğitimi aldı. Beykozlu Kastamonulular Derneği'nin kurucu başkanı olan Kaşıtoğlu, halen Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanlığı, Yayıncılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkan Vekilliği, Kastamonu Çalışma Grubu Başkan Vekilliği ve Beykoz Belediye Spor Kulüp Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

60'lar Hikaye -70'ler Terane - 80'ler Şahane, Edebiyatımızda Beykoz ve Beykozlu Edebiyatçılar, Yazmış Bulunduk, isimleri ile yayınlanmış üç kitabı vardır. Evli ve üç çocuk babası olan Muharrem Kaşıtoğlu, 2009-2014 döneminde yürüttüğü Beykoz ve İBB Meclis üyeliği görevine, 30 Mart 2014'te tekrar seçilmiştir. Muharrem Kaşıtoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden İstanbul, Beykoz Belediye Başkan Adayı oldu.