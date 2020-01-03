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Libya tezkeresinin ardından sahada dengeler değişir mi? Türkiye'yi ne bekliyor?

Türk askerinin Libya'da görev yapmasına ilişkin tezkerenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) onylanması önümüzdeki dönemde Türkiye’yi bekleyen gündeme dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

03.01.2020 07:39 | Son Güncelleme: 03.01.2020 07:39 Libya tezkeresinin ardından sahada dengeler değişir mi? Türkiye'yi ne bekliyor?
Türk askerinin 'da görev yapmasına ilişkin tezkerenin Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 509 milletvekilinin katılımında 184 ret oyuna karşı 325 kabul oyuyla geçmesi, önümüzdeki dönemde Türkiye'yi bekleyen gündeme dair soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

Zira önümüzdeki hafta için öngörülen oylamanın aniden bu perşembe gününe alınması, Ankara'nın askeri ve siyasi açıdan giderek sıkışan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle bağlantılı güçlere hızlı bir destek sağlamaya yöneldiği şeklinde okunuyor.
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Türkiye, Libya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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