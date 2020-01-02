Libya tezkeresinin oylandığı oturuma Kabine'den hiçbir bakanın katılmaması dikkat çekti

TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için bugün olağanüstü toplandı. Genel Kurul, saat 14.00'te Meclis Başkanı Şentop başkanlığında açıldı. Meclis'te, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurul'un tek gündem maddesi olacak.

Tezkereye destek veren MHP Lideri Devlet Bahçeli de görüşmeleri için Genel Kurul'a ilk gelenlerden oldu.

HİÇBİR BAKAN YER ALMADI

TSK'nın Libya konusundaki akıbetinin belirleneceği olağanüstü oturuma Kabine'de yer alan hiçbir bakanın katılmaması da dikkat çekti. Konuya dikkat çeken İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, "Şu ayıba bakın. Hükümetten bir bakan yok. Bu kadar önemli bir tezkere diyorsunuz. Türk askerini Fizan çöllerine götürmeye kalkıyorsunuz. Yemen türkülerini tekrar besteletmeye kalkıyorsunuz ama burada bir bakan yok. Ayıp, sizi kınıyorum" diyerek tepki gösterdi.

GAZETECİ SAYMAZ DA DİKKAT ÇEKTİ

Gazeteci İsmail Saymaz da oylamaya yeterli katılım yapılmamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Saymaz, "Şu an TBMM'de Türkiye'nin sınır ötesine asker gönderilmesi tartışılıyor. Ne var ki TBMM koltukları bomboş. Milletvekillerinin emeklilik ve özlük hakları tartışılsaydı, meclisimiz yine böyle boş mu olurdu?" dedi.

Çıray'ın konuşmasına atıfta bulunarak oylamaya katılmayan bakanlara tepki gösteren Saymaz, "İyi Partili Aytun Çiray açıkladı; bugün TBMM'de hiçbir bakan yokmuş. Bari Milli Savunma ve Dışişleri bakanları oturuma katılsa, vekilleri ve halkı bilgilendirseydi. Böyle oylamayla, değil asker, işçi bile gönderilmez" dedi.

TÜRK ASKERİ SAVAŞACAK MI?

Tezkerenin Libya'ya gidecek olan Türk askerinin muharip güç olmasına imkân tanıyıp tanımayacağına dair tartışmalar ise devam ediyor. Tezkerenin hazırlık çalışmalarına katılan diplomatik kaynaklar, Türk askerinin muharip güç olmayacağını, sadece Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerine eğitim vereceğini öne sürmüşlerdi. Yeni yıldan önce tezkereyle ilgili CHP ve İYİ Parti'ye bilgilendirme amaçlı ziyaretlerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk askerinin çatışmaya girme riskini hatırlatması üzerine, "Olabilecek kötü bir senaryoda böyle riskler var" dediği öğrenilmişti.