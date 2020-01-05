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Libya: Trablus'ta askeri okula saldırıda en az 30 kişi öldü

Libya'nın başkenti Trablus'ta bir askeri okula düzenlenen hava saldırısında en az 30 kişi öldü, 33 kişi de yaralandı.

05.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:15 Libya: Trablus'ta askeri okula saldırıda en az 30 kişi öldü

'nın başkenti 'ta bir askeri okula düzenlenen hava saldırısında en az 30 kişi öldü, 33 kişi de yaralandı.

Birleşmiş Milletler'in desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti saldırıdan General Halife Hafter'e bağlı güçleri sorumlu tuttu.

Hafter yanlısı güçler ise saldırıyı kendilerinin düzenlemediğini açıkladı.

Olay yerinden gelen fotoğraflarda cesetlerin dört bir yana yayıldığı görülüyor.

Saldırının ardından Ulusal Mutabakat Hükümeti Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni oturuma davet etti.

Hükümet, Hafter'in savaş suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de yargılanması gerektiğini belirtti.





Ülkenin coğrafi olarak üçte ikisini elinde bulunduran Halife Hafter, bir süredir Trablus'u almak için askeri operasyon yürütüyor. Hafter ülkenin çoğunu kontrol etse de Libya nüfusunun üçte ikisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin elinde bulunan bölgelerde yaşıyor.

Hafter'i Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün ve Rusya da destekliyor.


Trablus, Libya, Dünya
BBC


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