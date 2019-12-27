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Libya, Türkiye'den asker desteği istedi

Libya'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti, general Halife Hafter'in güçlerine karşı Türkiye'den askeri destek sağlamasını resmi olarak istedi.

27.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:05 Libya, Türkiye'den asker desteği istedi
'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti, general Halife Hafter'in güçlerine karşı 'den askeri destek sağlamasını resmi olarak istedi.

Libya'nın 'taki uluslararası kabul görmüş Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye'den askeri destek istedi. Rusya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün tarafından desteklenen Genel Halife Hafter'ın ordusuna karşı savunma için Türkiye'nin desteği talep etti. Trablus'tan bir yetkili, havada, karada ve denizde Türkiye'den resmi bir talepte bulunulduğunu doğruladı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Eğer çatışmalar yoğunlaşırsa, Trablus'u ve Trablus'ta yaşayanları koruma hakkımız var" ifadesini kullanmıştı. - TRABLUS

Halife Hafter, Trablus, Türkiye, Libya, Güncel

Kaynak: İHA

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