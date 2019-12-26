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Libya, Türkiye'den resmi olarak askeri destek istiyor

Libya'nın yasal meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa, hava üslerini yabancı devletlere açan Hafter'in paralı güçlerine karşı koymak için Türkiye'den resmi olarak askeri destek isteyeceklerini açıkladı.

26.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:00 Libya, Türkiye'den resmi olarak askeri destek istiyor
'nın yasal meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa, hava üslerini yabancı devletlere açan Hafter'in paralı güçlerine karşı koymak için 'den resmi olarak askeri destek isteyeceklerini açıkladı.
Başağa, başkent 'ta basın toplantısında, darbeci general Halife Hafter'in ülkesinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne askeri üs verdiğini belirterek, Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup yabancı savaşçılar, Cancavid milisleri ve Çadlı isyancıların cephede beraber savaştığını söyledi.
Başağa, "Hava üslerini yabancı devletlere açan Hafter'in paralı güçlerine karşı koymak için Türkiye'den resmi olarak askeri destek isteyeceğiz" diye konuştu.
Libya'nın "uluslararası tanınırlığa sahip meşru bir hükümetinin bulunduğunu, uluslararası toplum nezdinde de tek temsilcisinin bu hükümet olduğunu vurgulayan Başağa,"Türkiye, Tunus ve Cezayir'le iş birliği içinde halkımıza, güvenliğimize ve istikrarımıza hizmet eden bir ittifak içinde olacağız." ifadesini kullandı.
Başağa, BM himayesinde gerçekleşecek ve tüm Libyalıları kapsayacak bir girişimi de memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Süleyman Soylu, Türkiye, Tunus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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