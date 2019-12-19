Libya, Türkiye ile yapılan güvenlik ve askeri işbirliği mutabakatına onay verdi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Türkiye ile yapılan güvenlik ve askeri işbirliği mutabakatının hayata geçirilmesine onay verdi.

Öte yandan, Arap medyası, ülkenin meşru yönetimi olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), asker konuşlandırması için Ankara'ya talepte bulunma kararı aldığını açıklamıştı.

ERDOĞAN "ASKER GÖNDERİRİZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan günler önce katıldığı bir televizyon programında, "Türk askeri Libya'ya gider mi?" şeklindeki soruya, "Libya isterse Türkiye bunun kararını kendisi verir, kimseden izin almayız. Türkiye dışına asker gönderilmesi bakımından atılması gereken adımlarımız var. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazırız" şeklinde yanıt vermişti.

NE OLMUŞTU?

Eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden sonra uluslararası alanda tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Türkiye arasında 29 Kasım tarihinde "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen toplantıda UMH Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya gelmiş, söz konusu anlaşma çerçevesinde Libya ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz'deki deniz sınırını belirleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na da imza atılmıştı.

LİBYA BÜYÜKELÇİSİ SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Türkiye ile Libya arasında yapılan "deniz sınırını" belirleyen anlaşamaya başta Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi karşı çıkmış, Atina yönetimi Yunanistan Libya Büyükelçisini sınır dışı etmişti.