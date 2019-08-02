Libya ülkedeki en büyük üç göçmen gözetim merkezini kapatmayı planlıyor

Libya İçişleri Bakanı Fathi Başasga, ülkenin en büyük üç göçmen gözetim merkezinin kapatılmasına yönelik planlarını açıkladı. Libya 218 adlı haber sitesinde yayımlanan habere göre Mısrata, Tajoura ve Humus'taki 3 büyük gözetim merkezinde bulunan göçmenler de ülkelerine ya da diğer göçmen sığınma merkezlerine geri gönderilecek.

Libya'daki bazı haber sitelerinin İçişleri Bakanlığı'ndan geldiğini bildirdiği genelgede, "Sığınma merkezlerinin sorumluları, kamplarda kalanların belgelerini hazırlayıp geri gönderilmeleri için hazırlıklarını yapmalı" yazıyor. Ancak genelge henüz İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yok.

Karar, Birleşmiş Milletler'in (BM) kampların kaldırılması çağrısından sonra alındı. Başkent Trablus'taki Tajoura kampına geçen ay bir saldırı düzenlenmiş, yaklaşık 60 göçmen hayatını kaybetmişti.

Göçmen merkezine yapılan saldırı için iki taraf da birbirini suçlamıştı.

Tajoura kampı, BM'nin meşru kabul ettiği hükümete bağlı orduyla, hükümete karşı savaş başlatan Libya Ulusal Ordusu birliklerinin çatıştığı bölgeye çok yakın.

Bazı göçmenlerin, saldırıdan sonra boşaltılan ve hala çatışmaların tehdidi altında olan Tajoura'ya geri dönmesi ise, insan hakları örgütlerinin tepkisine yol açtı.

Kamplardaki koşullar tepki çekiyor

Libya'daki göçmenlerin durumunu takip eden insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, ülkelerine gönderilmeyen göçmenlerin diğer gözetim merkezlerine yerleştirileceğini ve zaten çok kalabalık olan bu merkezlerde şartların daha da kötüleşeceğini söylüyor.

Kapatılacağı açıklanan üç merkezdeki olumsuz koşullar da bu örgütlerin, BM'nin ve bazı Avrupa hükümetlerinin tepkisine yol açmıştı.

Afrika'nın birçok ülkesinden binlerce göçmen Libya üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışıyor. Yüzlerce göçmen Akdeniz'de göçmen teknelerinin batması sonucu hayatını kaybetti. Geçen hafta Libya'dan yola çıkan bir göçmen teknesi batmış ve 150 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazalardan kurtulanlar da Libya'ya geri gönderilerek göçmen gözetim merkezlerine yerleştiriliyor.

4 Temmuz'da Başasga, hükümetin göçmen merkezlerini kapatmayı planladığını söylemiş, bunun üzerine kapılar açılmış göçmenler kampı terk etmişti. Bir süre sonra ise, "göçmenler düzensiz şekilde ülkeye yayıldığı için pişman olduğunu" söyleyerek kamptan çıkmasına izin verilen göçmenlere geri dönme çağrısı yapmıştı.