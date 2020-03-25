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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden Hafter güçlerine karşı 'Barış Fırtınası' operasyonu

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birlikler, başkent Trablus'un çevresinde bulunan Hafter güçlerine karşı 'Barış Fırtınası' adı altında askeri operasyonu başlattı.

25.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:36
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden Hafter güçlerine karşı 'Barış Fırtınası' operasyonu
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birlikler, başkent Trablus 'un çevresinde bulunan Hafter güçlerine karşı 'Barış Fırtınası' adı altında askeri operasyonu başlattı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yapılan açıklamada, başkent Trablus'un çevresinde bulunan Hafter güçlerine karşı 'Barış Fırtınası' adı altında askeri operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, operasyonun Hafter güçlerinin Trablus'taki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılara misilleme olarak başlatıldığı kaydedildi. Operasyon kapsamında Trablus'un güneybatısındaki Ulusal Hava Kuvvetleri Üssü'nün kontrolünün ele geçirildiği, paralı askerler de dahil olmak üzere bazı Hafter milislerinin esir alındığı açıklandı.

Öte yandan, Hafter güçleri Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da başlattığı saldırılarda Trablus'taki sivil yerleşimleri hedef almaya devam ediyor. - TRABLUS

Kaynak: İHA

Etiketler: Trablus, Libya, Güncel

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