Haberler » Güncel » Libya ve İdlib'deki ateşkes - Haber

Libya ve İdlib'deki ateşkes

Milli Savunma Bakanlığı, Libya ve İdlib'de ateşkesin ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde oldukları, münferit bir iki olay dışında durumun sakin olduğunun gözlendiğini bildirdi.

12.01.2020 13:02 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:02Libya ve İdlib'deki ateşkes
Milli Savunma Bakanlığı, ve 'de ateşkesin ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde oldukları, münferit bir iki olay dışında durumun sakin olduğunun gözlendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Libya ve İdlib'deki ateşkesin yakından takip edildiği belirtildi.
İstanbul'da 8 Ocak'ta icra edilen Türkiye ve Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanları zirvesinde, Libya ve İdlib'de ateşkes ilan edilmesi kararı alındığı ve taraflara ateşkes çağrısı yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Libya ve İdlib'de 12 Ocak 2020 saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulaması başlamıştır. Her iki bölgede uygulamaya konulan ateşkes, saldırıları durdurarak, can kayıpları ile göç akımlarını önlemek, hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak suretiyle istikrar ve barışın tesis edilmesi yönünde atılmış önemli bir adımdır. Her iki bölgede ateşkesin ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde oldukları, münferit bir iki olay dışında durumun sakin olduğu gözlenmektedir. Ateşkes uygulamaları yakından takip edilmektedir."

Libya, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:26  Bahçeli: "Türkiye'nin suikast karşısında aldığı pozisyon çok dengelidir" - Haber
13:26  Hdp önündeki eylemde 132'nci gün - Haber
13:26  Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü - Haber
13:22  Bakan Selçuk: "Milli Eğitim Bakanlığı olarak dersimizi çalışıyoruz" - Haber
13:22  Başkan Çetin: "Adana'nın önü açıldı" - Haber
10:43  Terör örgütüne "drone" gönderen şüpheli yakalandı - Haber
10:15  Sattığı araçlara 13 yıl sonra ceza gelince şaşkına döndü - Haber
10:12  Bilirkişi ücretini yatırmayan cerrah, kıdem ve ihbar tazminatından oldu - Haber
09:39  Jeoloji Uzmanı Haluk Eyidoğan: Bu deprem, 26 Eylül'ün artçı depremi - Haber
09:32  İşkence edilerek öldürülen gencin son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı - Haber
12.01.2020 13:29:50