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Libya ve Umman'da koronavirüs nedeniyle bazı tutuklu ve mahkumlar serbest bırakıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Libya ve Umman'da bazı mahkum ve tutuklular serbest bırakıldı.

08.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:50
Libya ve Umman'da koronavirüs nedeniyle bazı tutuklu ve mahkumlar serbest bırakıldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Libya ve Umman'da bazı mahkum ve tutuklular serbest bırakıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasını önleme kapsamında 1347 tutuklunun serbest bırakıldığı belirtildi.
Libya'da 21 Kovid-19 vakası tespit edilirken, bir kişi hayatını kaybetmişti.
Öte yandan, Umman resmi ajansı OMAN'da yer alan habere göre, 336'sı yabancı uyruklu 599 mahkum Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın talimatıyla affedilerek serbest bırakıldı.
Haberde mahkumların durumuna dair ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.
Vaka sayısının 419'a yükseldiği Umman'da, 2 kişinin ise öldüğü açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Libya, Güncel
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