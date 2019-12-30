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Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Libya’da konuşlanmasını sağlayacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

30.12.2019 17:47 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:47 Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Meclis Genel Kurulu perşembe günü olağanüstü toplanacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulu'nu 2 Ocak Perşembe olağanüstü toplantıya çağırdı. Başkan Şentop çağrı yazısında, "Anayasa'nın 93'üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 7'nci maddelerine göre Genel Kurulun toplantıya çağrılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu sebeple 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu toplantıya çağırıyorum." ifadesine yer verdi.
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Kaynak: Euronews.com

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