Libya'ya ihracat %27 arttı, 2020 hedefi 3 milyar dolar

Başkanlığa adaylığını açıklayan Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, geçen yıl Libya 'ya gerçekleşen ihracatın 1,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve 2018 yılına göre yaşanan artışın yüzde 27 olduğunu söyledi. 2020 için 3 milyarlık bir ihracat grafiğinin kolaylıkla yakalanabileceğini dile getiren Karanfil, Libya'nın Orta Afrika'ya açılacak bir kapı olarak kullanılması halinde ise orta vadede 10 milyar seviyesinin yakalanabileceğini ifade etti.

Türkiye 'nin stratejik ve ekonomik ilişkilerinde son dönemde öne çıkan Libya'ya ihracatta 2019 yılında yüzde 27'lik bir artış yaşandı ve 1,9 milyar dolarlık satış gerçekleşti. Libya ile ilişkilerde 2020'de ciddi değişiklikler beklenirken, iki ülke ticaretinde önemli görevler üstlenen DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi'nde seçimli genel kurul 11 Ocak Cumartesi günü gerçekleşecek. DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanlığına adaylığını açıklayan Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, ilk etapta Libya ihracatının 3 milyar dolara sonrasında ise 10 milyar dolara çıkarılmasının mümkün olduğunu söyledi.

MOBİLYA İHRACATI YÜZDE 44 ARTTI

41 yıllık karışıklık sürecinin ardından Libya'nın yeni bir inşa sürecine girdiğini aktaran Karanfil, "Biz bugün Libya'ya mücevherat, demir çelikten yarı mamuller, plastik profiller, plastik ambalaj malzemeleri, mobilyalar, halı, hijyenik havlular, ilaçlar, hazır giyim, bebek bezleri, bitkiselyağlar, tavuk eti, ayçiçek yağı, bisküvi ve gofret gibi çok çeşitli ürün grupları satıyoruz. IMF'nin Libya ekonomisi için açıkladığı büyüme tahmini yüzde 4,27. Bu bile Türk yatırımcısı ve ihracatçısı için Libya'nın ne kadar büyük fırsatlar barındırdığını gösteriyor. Türkiye için Libya özellikle inşaat, mobilya ve tekstilde büyük fırsatlar sunuyor.Yeni konut, kamu kuruluş binalarının yeniden yapılması, yeni ev ve ofis mobilyaları anlamına geliyor. Bu iki sektör çok yakın bir şekilde çalışabilir. Sadece Libya'ya mobilya ihracatında 2019 için yüzde 44'lük bir artış yaşandı ve 266 milyon dolarlık bir satış gerçekleşti. 2020 yılında bunun 500 milyona çıkmasının önünde ne engel olabilir. Süreci iyi yönettiğimiz takdirde ciddi kazanımları olacaktır" dedi.

TÜRK KAMU BANKALARI LİBYA'YA ŞUBE AÇABİLİR

Karanfil, Türkiye ile Libya arasında ticari anlamda yaşanan sorunlar hakkında da bilgi verdi. Türk şirketlerinin Libya ile yaşadığı temel sorunlarından birinin teminat mektubu olduğunu aktaran Karanfil, "Teminat mektupları şu anda Avrupa'daki bankalar üzerinden alınmakta. İki ülkenin bankalarının birlikte hareket etmesi için çalışmalar yapılabilir. Yanı sıra Libya'da bankacılık gelişmiş bir sektör değil.Biz ülke olarak burada da olabilir, Libya'ya kimi kamu bankalarımız şube açabilir. Yeter ki buna açık olalım" diye konuştu.

TÜRKİYE-LİBYA ARASINDA VİZE MUAFİYETİ UYGULANMALI

Türkiye-Libya arasında eskiden var olan ve sonradan kaldırılan vize muafiyetinin tekrar uygulamaya konulmasının düşünülebileceğini, bunun ticari faaliyetlerin gelişmesinde önemli bir rol oynayabileceğini de dile getiren Karanfil, şöyle devam etti: "Türk Hava Yolları eskiden haftada Libya'ya 35 sefer düzenlerdi. Libya Hava Yolları'nın ise 40 seferi bulunmaktaydı. Ülkenin içinde bulunduğu durumlardan ötürü bütün bu seferler durdu. Libya ile tatil ve sağlık turizmi Türkiye'ye ciddi döviz getiriyordu. Yeni dönem ile birlikte tekrar karşılıklı seferlere başlanmasının gündeme alınması yeniden ekonomimizi hareketlendirecektir."

Libya'ya lojistik depoların kurulmasının da projelendirilmesini öneren Karanfil, "Libya'ya kurulacak lojistik depolarla Afrika'nın ortasına ve kuzeyine erişim kolaylaşabilir ve ticaretimiz daha da geliştirilebilir. Yani Libya, yeni pazarlar için bir kapı olarak değerlendirilebilir. 10 milyar dolarlık ihracatlar o zaman hayal olmaktan çıkar, gerçeğe dönüşür" dedi.

TOPLU KONUT MODELLERİNİ LİBYA'DA DA UYGULAYABİLİRİZ

Türk gayrimenkul sektörü üyeleriyle birlikte yürütmek üzere Libya'da toplu konut projeleri geliştirebileceğini anlatan Karanfil, sözlerine şöyle devam etti; " Türkiye'nin gayrimenkul projeleri üzerine, tip ve modeller üzerinden ciddi bir deneyimi bulunuyor. Türkiye'de bunun güzel örneklerini görüyoruz. Türk gayrimenkul sektörü bir araya gelerek, Libya Devlet Planlama Bakanlığı işbirliği ile bu bilgi birikimimizi ve becerimizi yeniden yapılanma sürecinde olan Libya'ya taşıyabiliriz." Libya'da balıkçılık sektörü gelişmediği için bölge halkının tabiri ile 'balıkların denizde yaşlanarak öldüğünü' aktaran Murtaza Karanfil, Libya'nın Akdeniz'e olan sahilinin 2200 metre olduğunu, bu sektörün gelişmesi için Türk balıkçılık sektörünün çalışmalar yapabileceğini kaydetti. Karanfil, hastane ve üniversite gibi sektörlere doktor, akademisyen, uzman işletmeci desteği sunulabileceğini de sözlerine ekledi.

ÜRÜNLER, ORTA AFRİKA'YA LİBYA ÜZERİNDEN BİR HAFTADA GİDİYOR

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanlığına seçildiği taktirde bu süreçleri hayata geçirmek için çalışacaklarını söyleyen Karanfil, "Elbette bunlar bir anda olabilecek şeyler değil, Libya'ya hava ulaşımı ile 1500 kilometre, denizyolu ile de 3 günlük mesafedeyiz. Üç günlük mesafede olunan bir ülkeden Orta Afrika'ya ürünlerinin lojistik maliyeti normal maliyetin üçte birini oluşturuyor. Normal şartlarda Orta Afrika'ya bir buçuk ayda gidebilecek ürünler, Libya üzerinden Orta Afrika'ya bir haftada ulaştırılabiliyor. Yine bugün Libya'ya gittiğinizde her on kişiden 7'sinin üzerinde Türk giyim markalarını görürsünüz, aynı şekilde her on evden yedisinde Türk mobilyamız var. Şirket olarak 1987 yılından bu yana Libya ve Afrika pazarı ile çalışıyoruz. Ülke olarak kat ettiğimiz yolun en yakın tanığıyım. Çok daha fazlasını yapabiliriz ve bunlar iki ülkenin de yararına olacak bir ekonomik tablo ortaya çıkarabilir" dedi.