Libya'ya ihracat yüzde 27 arttı, 2020 hedefi 3 milyar dolar

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye - Libya İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Murtaza Karanfil, geçen yıl Libya'ya gerçekleşen ihracatın yüzde 27 artışla 1.9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve 2020 için 3 milyar dolar hedeflendiğini söyledi.

Libya'nın yeni bir inşa sürecinde olduğuna işaret eden Karanfil, "Biz bugün Libya'ya mücevherat, demir çelikten yarı mamuller, plastik profiller, plastik ambalaj malzemeleri, mobilyalar, halı, hijyenik havlular, ilaçlar, hazır giyim, bebek bezleri, bitkisel yağlar, tavuk eti, ayçiçek yağı, bisküvi ve gofret gibi çok çeşitli ürün grupları satıyoruz" dedi ve ekledi:

"IMF'nin (Uluslararası Para Fonu) Libya ekonomisi için açıkladığı büyüme tahmini yüzde 4.27. Bu bile Türk yatırımcısı ve ihracatçısı için Libya'nın ne kadar büyük fırsatlar barındırdığını gösteriyor.

"Türkiye için Libya özellikle inşaat, mobilya ve tekstilde büyük fırsatlar sunuyor. Yeni konut, kamu kuruluş binalarının yeniden yapılması, yeni ev ve ofis mobilyaları anlamına geliyor.

"Bu iki sektör çok yakın bir şekilde çalışabilir. Sadece Libya'ya mobilya ihracatında 2019 için yüzde 44'lük bir artış yaşandı ve 266 milyon dolarlık bir satış gerçekleşti. 2020 yılında bunun 500 milyona çıkmasının önünde ne engel olabilir.

"Süreci iyi yönettiğimiz takdirde ciddi kazanımları olacaktır."

Gayrimenkul sektörü üyeleriyle birlikte Libya'da toplu konut projeleri geliştirebileceğini söyleyen Karanfil, "Türkiye'nin gayrimenkul projeleri üzerine, tip ve modeller üzerinden ciddi bir deneyimi bulunuyor. Türkiye'de bunun güzel örneklerini görüyoruz. Türk gayrimenkul sektörü bir araya gelerek, Libya Devlet Planlama Bakanlığı işbirliği ile bu bilgi birikimimizi ve becerimizi yeniden yapılanma sürecinde olan Libya'ya taşıyabiliriz" dedi.

Libya'da balıkçılık sektörü gelişmediği için bölge halkının tabiri ile "balıkların denizde yaşlanarak öldüğünü" belirten Karanfil, Libya'nın Akdeniz'e olan sahilinin 2,200 kilometre olduğunu hatırlatarak, bu sektörün gelişmesi için Türk balıkçılık sektörünün çalışmalar yapabileceğini söyledi.

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi başkanlığına seçilmesi durumunda bu süreçleri hayata geçirmek için çalışacaklarını söyleyen Karanfil, söylerini şöyle sürdürdü:

"Elbette bunlar bir anda olabilecek şeyler değil, Libya'ya hava ulaşımı ile 1,500 kilometre, denizyolu ile de üç günlük mesafedeyiz.

"Üç günlük mesafede olunan bir ülkeden Orta Afrika'ya ürünlerinin lojistik maliyeti normal maliyetin üçte birini oluşturuyor.

"Normal şartlarda Orta Afrika'ya bir buçuk ayda gidebilecek ürünler, Libya üzerinden Orta Afrika'ya bir haftada ulaştırılabiliyor.

"Yine bugün Libya'ya gittiğinizde her on kişiden yedisinin üzerinde Türk giyim markalarını görürsünüz, aynı şekilde her on evden yedisinde Türk mobilyası var." (Fotoğraflı)