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Libya Yüksek Devlet Konseyi'nden Hafter milislerine "teslim olun" çağrısı

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Yüksek Devlet Konseyi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek veren milislere "teslim olun" çağrısında bulundu.

14.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:44
Libya Yüksek Devlet Konseyi'nden Hafter milislerine
Libya 'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Yüksek Devlet Konseyi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek veren milislere "teslim olun" çağrısında bulundu.
Konseyden yapılan yazılı açıklamada, "Libyalıların kanları ve canları pahasına iktidarı ele geçirme hırsındaki Hafter'e aldananları egemen devlete teslim olmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Hafter'e destek verenlerin önünde sadece iki seçenek olduğuna vurgu yapılan açıklamada, devlete teslim olmanın dışındaki seçeneğin "kaybedecek taraf olan Hafter ile aynı sonu paylaşmak" olacağı kaydedildi.
Başbakan Serrac bölge komutanlarıyla görüştü
Bu arada, UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac dün yaşanan önemli gelişmelerin ardından bölge komutanlarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.
Başbakanlıktaki toplantıya Ortak Operasyonlar ve Batı Bölgesi Komutanı General Usame Cuveyli, Orta Bölgesi Komutanı General Muhammed el-Haddad ve Trablus Bölgesi Komutanı General Mervan Emir katıldı.
Bölgelerdeki askeri gelişmeler hakkında bilgi alan Serrac'ın komutanlarla yeni dönemde uygulanacak stratejiler ve atılması gereken adımları ele aldığı belirtildi.
Libya hükümet güçleri dün ülkenin batı bölgelerindeki operasyonlarda yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı Hafter milislerinden temizlemişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Libya, Güncel
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