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Libyalı taraflar arasında BM gözetiminde yapılan yürütülen müzakereler askıya alındı

Hafter milisleri dün başkent Trablus’un ticari limanına iki ayrı roketli saldırı düzenlemiş bu saldırılarda 3 sivil hayatını kaybetmiş 5 kişi yaralanmıştı.

19.02.2020 17:50 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:50Libyalı taraflar arasında BM gözetiminde yapılan yürütülen müzakereler askıya alındı
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'le BM himayesinde yürütülen müzakereleri askıya aldıklarını duyurdu.

Libya'daki El-Ahrar televizyonuna konuşan Serrac, Hafter milislerinin ateşkese yönelik devam eden ihlalleri nedeniyle Cenevre'de BM himayesinde gerçekleşen iki taraftan da 5'er temsilcinin katıldığı 5 5 askeri müzakerelerin yanı sıra "ekonomik ve siyasi diğer görüşmeleri de askıya aldıklarını" söyledi.
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Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Libya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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