Haberler» Güncel» Haber

Libyalı ve ABD'li yetkililerden "Trablus'taki çatışmalar durmalı" vurgusu

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile ABD'nin Trablus Maslahatgüzarı Josh Harris, Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmaların derhal durması gerektiğini vurguladı.

24.07.2019 05:24 Libyalı ve ABD'li yetkililerden
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile ABD'nin Trablus Maslahatgüzarı Josh Harris, Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmaların derhal durması gerektiğini vurguladı.
ABD Maslahatgüzarlığının Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac ile Harris, terörle mücadele konusundaki iş birliğini görüşmek üzere bir araya geldi.
Serrac ile Harris'in, Trablus'taki çatışmaların son bulması ve Birleşmiş Milletler (BM) denetiminde siyasi çözüm sürecine geri dönülmesinin gerekliliği üzerinde durduğu ifade edildi.
Açıklamada görüşmenin nerede gerçekleştiği bilgisine yer verilmedi.
Tunus Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından Serrac'ın dün ziyaret için Tunus'a ulaştığı öğrenilmişti.
Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
05:24   Libyalı ve ABD'li yetkililerden "Trablus'taki çatışmalar durmalı" vurgusu
05:01   Somali'den "Katar" açıklaması
04:33   Emniyet rütbe terfileri açıklandı
04:32   DHA ANKARA - Emniyet rütbe terfileri açıklandı
03:19   Şişli'de trafik kazası: 4 yaralı
03:09   Hakan Atilla Türkiye'ye gönderildi - NEW
03:06   Şişli'de trafik kazası: 4 yaralı