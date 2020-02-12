Libyalılar Hafter'in petrol üretimi ve ihracatını durdurmasını protesto etti

Libyalılar, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in petrol sahalarındaki üretimi ve ihracatı durdurarak halkı petrol gelirlerinden mahrum etmesini protesto etti.

Başkent Trablus'taki Libya Ulusal Petrol Kurumu önünde toplanan yüzlerce Libyalı, "doğu-batı yok Libya tek vatandır", "petrolümüz rızkımızdır", "Libya petrolleri bütün Libyalılarındır", "petrolü kesmek bütün Libyalıları boğmaktır" ve "petrolümüz bizi bölmez, birleştirir" şeklinde sloganlar attı.

Libya Hava Yolları Şirketleri Sendikası Başkanı Said Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trablus'un petrol kaynaklarının kesilmesinin kabul edilemez olduğunu ve vanaların ivedilikle tekrar açılması gerektiğini söyledi.

Petrolün bütün Libyalılar için rızık kaynağı olduğunu vurgulayan Abdullah, "Libya'nın doğusundaki kardeşlerimize sesleniyorum. Daha önce Libya'ya kötülük yapmak isteyen bazı milislerin denediği bu kabul edilemez tutumdan vazgeçin. Gelin el ele verelim. Çünkü devlet sadece bir emrin uygulandığı askeri kurum değildir. Tam tersine kurumlardan oluşur. Libya Ulusal Petrol Kurumu da devlet kurumlarından birisidir ve bütün Libyalıların ortak malıdır." ifadelerini kullandı.

"Petrol bizim kırmızı çizgimiz"

Libyalı petrol mühendisi Amine Hilali de petrol akışının kesilmesi ve ihracatın durdurulmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, bunun insanların yiyeceğinin kesilmesi anlamına geldiğini söyledi.

Petrol akışının kesilmesinin elektrikten, sağlığa ve eğitime kadar Libya'nın doğusundan batısına bütün bölgelerde pek çok alanda sıkıntılara yol açacağının altını çizen Hilali, durumun özellikle de Trablus'u çok olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.

Hilali, şunları kaydetti:

"Petrol akışının durdurulması devletin kökünden yıkımı demektir. Bu ne ahlaka ne insanlığa ne de dine yakışan bir tutumdur. Biz sivil bir devlet istiyoruz. Libya'yı içinde bulunduğu krizden daha büyük bir krize sürükleyecek olan askeri bir devlet istemiyoruz. Siyasi işlere karışmıyoruz ancak petrol bizim kırmızı çizgimizdir. Petrol akışının durdurulması suçtur ve burada bunu herkese duyurmak için toplandık."

Ne olmuştu?

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah, 10 Şubat Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Şerare Petrol Sahası'ndan gelen petrol boru hattının kapatılması nedeniyle Zaviye Rafinerisi'nde üretimi durdurmak zorunda kaldıklarını duyurmuştu.

Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir de geçen ocak ayında Merkez Bankası'na petrol geliri gelmediğini kaydetmişti.

Kaynak: AA