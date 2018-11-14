14 Kasım 2018 Çarşamba 17:28



14 Kasım 2018 Çarşamba 17:28

Diyarbakır'ın Lice Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında kurumların atıkları geçici atık depolama alanında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılıyor.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesinde geçen yıl başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne bir destek de Lice Belediyesi'nden geldi.Belediye tarafından bu yılın 5 ayında 3 bin 567 kilogram kağıt, bin 79 kilogram plastik, 325 kilogram cam ve 421 kilogram metal atık geri dönüşüme kazandırıldı.Belediye Başkan Vekili Kaymakam Abdulkadir Çelik, "Sıfır Atık Projesi"ne destek verdiklerini söyledi.Çevreye duyarlılığın sosyal bir sorumluluk olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:"Çünkü çevre bize miras değil, korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanet. Daha temiz bir Lice için hepimizin yerine getirmesi gereken sorumluluklar var. Atıkları kaynağından ayrıştırarak hem çöp miktarını azaltabilir hem de geri dönüşüme katkı sunabiliriz. Kaynakların tasarruflu kullanılması ve ekonominin güçlenmesi noktasında bu bilincin kazanılması gerekiyor. Farkındalık çalışmamızın bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum."