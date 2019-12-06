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Lice'de 1 ton 97 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'da, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kıran-5' operasyonunda, Lice ilçesinde 1 ton 97 kilo esrar ve 3 tüfek ele geçirildi.

06.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:27Lice'de 1 ton 97 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'da, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kıran-5' operasyonunda, Lice ilçesinde 1 ton 97 kilo esrar ve 3 tüfek ele geçirildi. Teröristlerin kullandığı sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Kıran-5' operasyonu kapsamında, Lice'de kayalıklar ve çalılar arasına gizlenen 31 çuval ile 3 jelikan bidon içinde 1 ton 36 kilo esrar ele gerildi. Operasyon kapsamında, teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak ile içindeki yaşam ve giyim malzemeleri kullanılamaz hale getirildi.

Ekipler, Yolçatı köyünde oturan N.İ.'nin evinde de 17 paket içinde 15 kilo esrar, ruhsatsız av tüfeği, 15 av tüfeği fişeği, 2 havalı tüfek; Sınır mezrasındaki S.D.'nin evinde ise 46 kilo esrar ve 110 av tüfeği fişeği ele geçirdi.



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Kaynak: DHA

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