Lice'de bir bölge karantinaya alındı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan Küme evleri korona virüs salgını nedeni ile karantinaya alınarak giriş çıkışlar kapatıldı.
15.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:08
Lice Kaymakamlığından yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 26. maddesi gereğince Küme evleri içerisinde belirlenen yerlerin karantinaya alındığı ve giriş çıkışların kapatıldığı kaydedildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
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