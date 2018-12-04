Lice'de "Dünya Engelliler Günü" Etkinliği

04 Aralık 2018 Salı 15:57



04 Aralık 2018 Salı 15:57

Diyarbakır'ın Lice Belediyesi, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolaysıyla etkinlik düzenlendi.Belediyeye ait Aile Destek Merkezinin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, kısa film ve pandomim gösteriminin yanı sıra engelli çocuklara yüz, baskı boyaması yapıldı.Özel Umut Güneşi Rehabilitasyon Merkezi öğretmenleri, engellilerin sadece bir gün değil her zaman hatırlanması gerektiğini ifade ederek, düzenlenen etkinlik nedeniyle Lice Belediye Başkan Vekili Kaymakam Abdulkadir Çelik'e teşekkür etti.