Haberler» Güncel» Haber

Lice'de Hint keneviri operasyonu

22.07.2019 10:00 Lice

Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
11:48   Muş'taki trafik kazası
11:47   Eşini öldüren kocanın yalanını 'otobüs kartı' ortaya çıkardı
11:47   Buğdayın atası olarak bilinen siyez buğdayında hasat sevinci
11:47   İHH ve BM'den İdlib'e yeni kamp
11:47   Çavuşoğlu, ABD'yi uyardı: Tehdit devam ederse operasyona başlarız
11:47   Kuşak-Yol projesi çerçevesinde Türkiye-Çin ilişkileri
11:44   Kendisi gibi görme engellilere "ışık" olmak istiyor